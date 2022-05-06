"Все такая же красотка": Айгуль Мукей поделилась редкими архивными фотографиями

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

47-летняя отечественная телеведущая Айгуль Мукей опубликовала архивные фотографии, чем восхитила своих подписчиков в соцсети. Мама троих детей, по их мнению, с годами стала только краше, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей порассуждала о быстротечности времени.

"Очень быстро бежит время... Думаю, как мы мечтали о дне рождения Хабибы, а этот день - раз и пролетел. Кстати, в этой подборке разные фото из последних моих 30-ти лет, которые тоже... раз и пролетели. Что делать? Как остановить время?

Я много читала и поняла одно - просто радуемся жизни, просто благодарим Аллаха за эти счастливые мгновения, подаренные нам.

Не гневим Всевышнего своей злостью, недовольством, неудовлетворенностью, ведь этого всего могло и не быть. И это все тоже когда-то закончится", - написала Айгуль в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Подписчики написали, что восхищены профессионализмом Айгуль, а также отметили, какая она хорошая мама.

"Вы такая красивая, умная, женственная и добрая мама", "Все пройдет - и печаль, и радость", "Просто очаровательны", "Вы красавица, любим вас, вы пример для меня", "Очень правильные слова, Айгуль! Радуемся жизни!", "Супер, вся ваша жизнь перед глазами", "Все такая же красотка, с длинными волосами лучше", - оставили они свои отзывы.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968373-vse-takaya-zhe-krasotka-aygul-mukey-podelilas-redkimi-arhivnymi-fotografiyami/