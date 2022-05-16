"Горяча, хороша": модель с казахскими корнями блеснула соблазнительной грудью в Париже

Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Молодая модель из России Диана Коркунова взволновала подписчиков в соцсети сексуальным образом. Девушка щегольнула соблазнительной грудью во время прогулки по столице Франции, передает NUR.KZ.

Осенью прошлого года модель оригинально попрощалась с Москвой, где жила в последние годы, устроив обнаженную фотосессию на своем балконе. Тогда Диана намекнула, что отправится в Европу. В этот раз она поделилась снимками своего променада по романтичному Парижу.

"В городе становится жарко", - прокомментировала Диана свои горячие фотографии, где аппетитно ест мороженое, распахнув ажурную кофточку.

Кареглазая обольстительница свела с ума фанатов, они отметили, что девушка выглядит просто восхитительно. Однажды полностью обнаженную модель сравнили с ангелом. И в этот раз взволнованные поклонники не поскупились на лестные отзывы.

"Полегче!", "О, май гад!", "Горяча, хороша", "Лучшая реклама Парижа", "Красавица", "Как можно быть такой горячей и милой одновременно?", "Мороженое захотелось", "Актив решила вернуть?", "Диана, ты навсегда уехала из России?", "Икона", "Это очень горячо", "О, Господи, вызовите пожарных!" - отметили фанаты.

Отметим, 25-летняя Диана имеет казахские корни, ее мама - казашка, а настоящая фамилия Дианы - Калиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969409-goryacha-horosha-model-s-kazahskimi-kornyami-blesnula-soblaznitelnoy-grudyu-v-parizhe/