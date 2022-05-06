"Это не твое": станцевавшую на пилоне в мини-шортах Бузову раскритиковали в Сети

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Эпатажная телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала свое мастерство в танце на пилоне. Однако не всех ее достижения порадовали, многие отметили, что ей "не хватает пластичности", передает NUR.KZ.

"Становиться каждый день лучшей версией себя", - подписала Ольга видео в Instagram.

Бузова уже однажды потанцевала перед фанатами на пилоне. Телеведущая заявила, что не хочет быть "мужиком в юбке". В этот раз Ольга продемонстрировала свои успехи, которых достигла за время упорных занятий.

Подписчики прокомментировали танец Ольги. Одни выразили ей свой восторг, восхищаясь ее трудолюбием, других же видео не слишком впечатлило.

"Нет, танцуешь так же, как и поешь", "А что, с певческой карьерой проблемы?", "Угомонись уже, бабушка", "Нормально отношусь, но пластичности нет", "Оля, ты, конечно, молодец, стараешься, трудишься. Но танцы - это не твое", "Это то, к чему я стремлюсь каждый день! Ты огонь", "Коньяк в силе", "О, Господи, выколите мне глаза", "Очень чувственно, красотка Оля", "Чуть-чуть не хватает пластики, а так неплохо", - гласят многочисленные комментарии.

Мы писали ранее, что Ольгу Бузову не узнали на фото, посчитав, что она увлеклась фотошопом. А мать Оли рассказала об истоках плохих отношений между дочерьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968335-eto-ne-tvoe-stantsevavshuyu-na-pilone-v-mini-shortah-buzovu-raskritikovali-v-seti/