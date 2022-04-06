"Сексуальность выходит наружу": Ольга Бузова потанцевала на пилоне перед фанатами (видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова потанцевала перед подписчиками на пилоне и объяснила, почему вообще решила начать этим заниматься. Телеведущая заявила, что не хочет быть "мужиком в юбке", передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале знаменитость выложила отрывок танца и объяснила причину выбора такого занятия.

"Зачем мне пилон? Во-первых, во время занятий ты реально отключаешь мозг (как и во время спорта), для меня спорт в любом проявлении - это самый лучший антистресс. Во-вторых, развивается пластика тела и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу!

Я решаю такое количество мужских вопросов, что со многими мужчинами стирается грань мужчина/женщина. Мы на равных. Но "мужик в юбке" - это то, к чему бы я не хотела прийти! В-третьих, пилон мне нужен для одного номера в моем шоу, которое я перенесла на 18 июня этого года в Крокусе", - написала Бузова.

Она также попросила не судить ее строго за неидеальность движений.

"Не судите строго! С пластикой и растяжкой у меня всегда были проблемы. Их нет, но я хочу становиться лучшей версией себя во всех отношениях! Спорт и танцы - это не единственное, чем я начала заниматься!

Слезами не поможешь. Да, больно. Да, многое изменилось! Да, я плачу уже вторую неделю по ночам. Но я хочу жить, развиваться, похудеть в конце концов. Из-за травмы руки я пропустила полгода! С возвращением", - прокомментировала свой танец Ольга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963657-seksualnost-vyhodit-naruzhu-olga-buzova-potantsevala-na-pilone-pered-fanatami-video/