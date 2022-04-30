"С фотошопом перебор": поклонники не узнали Бузову на снимке

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова регулярно обновляет свои ленты в социальных сетях, публикуя новые кадры из личной и рабочей жизни. Под одним из последних снимков российскую знаменитость обвинили в том, что она использует слишком много фотошопа.

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова выложила кадр на своей странице в Instagram.

"Жизнь научила меня радоваться мелочам и быть счастливой в моменте, прикольно просыпаться с улыбкой на лице", - написала знаменитость под фотографией.

На снимке она предстала в черном платье и с распущенными волосами. Девушка в кадре выглядит превосходно, но только узнать в ней Ольгу Бузову не очень-то просто.

В комментариях многие подписчики обвинили телезвезду в излишнем количестве фильтров и фотошопа, а некоторые даже усомнились в том, что на фото сама Ольга.

"С фотошопом перебор, по-моему", "Вообще на себя не похожа", "Фотошоп или фильтры - перебор", "Это уже другой человек", "Кто на фото?", "Зачем так фотошопиться? Не понимаю смысла, ну вообще другой человек!", "Прости, но ты здесь на себя не похожа. Фотошоп - это круто, но естественней, зай, нужно", "Нос какой-то неестественный, куда-то пропал, да и все лицо в целом не узнать", - так прокомментировали фотографию пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967142-s-fotoshopom-perebor-poklonniki-ne-uznali-buzovu-na-snimke/