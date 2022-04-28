Мать Ольги Бузовой рассказала об истоках плохих отношений между дочерьми

Ольга и Анна Бузовы. Фото: instagram.com/annabuzova

Ирина Бузова, мать Ольги и Анны Бузовых, рассказала о том, что отношения между девочками не складывались с самого детства. По словам женщины, сестрам приходилось делить внимание не только родителей, но и мальчиков.

Сейчас Ольга Бузова - одна из самых известных звезд России, ее имя всегда на слуху. За предыдущий год знаменитость заработала 240 миллионов рублей (около 1,5 миллиарда тенге по курсу на сегодняшний день - прим.ред.), заняв третье место в списке богатейших знаменитостей страны.

Однако, несмотря на всю свою успешность в карьере, счастья в личной жизни Ольга обрести не смогла. Страдают и ее отношения с родными - в частности, с единственной родной сестрой Анной.

В интервью "Светской хронике" Ирина Бузова прокомментировала характер старшей дочери. Как оказалось, сестры и в детстве частенько ругались - иногда девочкам приходилось делить не только любовь родителей, но и внимание противоположного пола.

Сама Ольга признается, что чувствовала себя ущемленной с детства, а также страдала комплексом отличницы, пытаясь доказать окружающим, что она умница.

"Где-то в детстве мне этого не хватило, потому что я старшая сестра, а вы знаете, старшие сестры очень рано взрослеют", - пожаловалась певица.

По мнению Ирины Александровой, у ее звездной дочери стальной характер и та слишком сосредоточена на работе.

"Это, опять же, связано с тем, что она кому-то что-то доказывает", - прокомментировала мать сестер Бузовых.

Она также считает, что именно эта "сталь" в характере не дает Ольге найти свою любовь.

"Сильных же мужчин очень мало. Мы и в горящую избу, и все сами. А мужчина уйдет к той, которая будет ему в рот смотреть и говорить: "Ой, да ты самый умный, самый сильный", - высказалась Бузова-старшая.

Сама же Ольга отметила, что сильной ее вынудила быть жизнь, а на самом деле она девушка ранимая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967190-mat-olgi-buzovoy-rasskazala-ob-istokah-plohih-otnosheniy-mezhdu-dochermi/