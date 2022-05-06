"Чтоб я так выглядела в 44!": экс-солистка группы "Блестящие" блеснула стройной фигурой в бикини

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова похвасталась стройной фигурой в бикини на пляже. Фанаты отметили, что она выглядит просто превосходно для своих лет, а некоторые заподозрили ее в беременности, передает NUR.KZ.

Ольга поделилась пляжным фото в Instagram и оставила к нему комментарий. На снимке Ольга в черном мини-бикини позирует на фоне бирюзового моря.

"Жизнь - это сейчас. Нет никаких потом", - написала она.

Пользователи соцсети не могли не отметить ее отличную фигуру.

"Точно", "Всегда поражаюсь, какая же вы хорошая, добрая, умная, подходите ко всему с юмором и любите жизнь", "Красотка! Фигура шикарная!", "Фигурка великолепная! Пример для подражания! Оля - умничка!", "Чтоб я так выглядела в 44!", "Оленька, красавица, такая счастливая. Обожаю", "Обалденно", "Гармоничная фигурка, как девочка", "Стройная куколка", "Богиня", - гласят лестные отзывы фолловеров.

А некоторым показалось, что Ольга беременна. Отметим, что артистка вышла замуж в конце прошлого года.

"А мне кажется, что вы в положении", "Тоже так показалось", "Вроде худая, а на фото будто пузяка приличная торчит", - поразмышляли они.

Напомним, экс-солистка группы "Блестящие" показала, какой была в 18 лет. Она также впечатлила Сеть сексуальным платьем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968303-chtob-ya-tak-vyglyadela-v-44-eks-solistka-gruppy-blestyaschie-blesnula-stroynoy-figuroy-v-bikini/