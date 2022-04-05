44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова показала, какой была в 18 лет

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова показала, какой была в 18 лет. Она также ответила на вопросы подписчиков в соцсети и рассказала, какие качества избранницы сына для нее важны, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у Ольги, важно ли для нее, чтобы избранница сына была из хорошей семьи и имела высшее образование.

"Для меня важно, чтобы они любили и заботились друг о друге. Высшее образование лично для меня важно. А вот семья - нет. Потому что человек не выбирает семью и не несет за нее ответственность. Но опять же, повторюсь, я верю только в те отношения, где есть любовь и нежность. А все остальное приложится", - уверена артистка.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Кое-кто из подписчиц заметил, что певица вообще не похожа на себя в 18-летнем возрасте.

"Просьба учитывать, что женщина в 44 никогда не сможет выглядеть так же, как девочка в 18 лет. Почему-то все думают, что спустя 30 лет лицо останется прежним. Увы", - заметила Орлова.

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Одна из фанаток посетовала, что не может построить семью в 37 лет.

"У каждого свое время. Живите с ощущением, что с вами все в порядке. И все сложится наилучшим образом", - посоветовала певица.

Отметим, что в декабре прошлого года 44-летняя Ольга Орлова вышла замуж. Она не раз утверждала, что счастлива. Ольга считает, что в браке важна любовь.

"После сорока все только начинается (я это точно знаю), и здорово, когда начинается без недостойных мужиков!" - уверена Орлова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963500-44-letnyaya-eks-solistka-gruppy-blestyaschie-olga-orlova-pokazala-kakoy-byla-v-18-let/