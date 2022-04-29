"Маленький футболист": сын Тауекеля Мусилима вызвал умиление в Сети

Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга актера Тауекеля Мусилима опубликовала видео, где их маленький сынишка стоит на футбольном поле. В тот вечер Тауекел играл в футбол в составе сборной среди артистов РК. Малыш умилил фанатов звездного папы, они отметили, что в семье актера растет будущий чемпион, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим принял участие в шоу-матче АФК "Кайрат" и ФК "Алатау". Как отметил актер, сбылась его детская мечта, ведь он всегда хотел сыграть на центральном стадионе города Алматы.

"Спасибо за эмоции", - написал он, разместив кадры напряженной игры в своем Instagram.

Вместе со звездным отцом на стадион пришел и его маленький сынишка. Супруга Тауекеля поделилась в своей ленте видео, где малыш стоит на футбольном поле на фоне игроков. Махаббат сопроводила милые кадры смайликами в виде сердечек.

Мальчуган умилил пользователей Казнета. Они не поскупились на добрые комментарии в его адрес, напророчив ему большое будущее.

"Что за стильный парень!", "Жаным", "Боже мой, такой сладкий", "Сколько ему? Еще не ходит?", "Как папа уже на футбольном поле", "Будущий спортсмен", "Маленький футболист", "Как бы не сглазить, чудесный малыш", - гласят многочисленные отзывы.

Напомним, романтическое видео Тауекеля Мусилима с женой на живописном Кольсае очаровало Казнет. Немногим ранее Махаббат рассказала, как состоялось их знакомство с Тауекелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967474-malenkiy-futbolist-malenkiy-syn-tauekelya-musilima-vyzval-umilenie-v-seti/