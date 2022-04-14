"Как он смотрит!": романтическое видео Тауекеля Мусилима с женой на Кольсае очаровало Казнет

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима опубликовала в соцсети романтическое видео, снятое на Кольсае. Фанаты умилились красивым кадрам и пожелали звездной паре счастья, передает NUR.KZ.

Кадры с романтической поездки на Кольсайские озера появились также и в ленте актера. Тауекел и Махаббат насладились красотой природы и обществом друг друга.

Махаббат с мягкими локонами в нежном лавандовом платье со спущенными плечами и белых туфлях-лодочках очаровала пользователей Казнета.

Подписчики отметили, что актер смотрит на супругу с особой нежностью и любовью. Он поднял ее на руки, словно пушинку. Видео сопровождается треком Мади Сыздыкова под названием Senen Basqa.

Комментаторы умилились их отношениям и оставили свои лестные отзывы, пожелав супругам семейного счастья.

"Самая красивая пара", "Пусть Аллах убережет вас от дурного глаза, будьте счастливы", "Как он смотрит! Махаббат нежная", "Шикарные", "Замечательные", "Желаем вам бесконечного счастья, привет из Бишкека", - отметили восхищенные фолловеры.

Напомним, жена Тауекеля Мусилима рассказала об их знакомстве и романе. А недавно супруги провели обряд "тусау кесу" своему малышу Айторе. Мальчик выбрал домбру из предложенных ему вещей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965082-kak-on-smotrit-romanticheskoe-video-tauekelya-musilima-s-zhenoy-na-kolsae-ocharovalo-kaznet/