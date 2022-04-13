"Не поняла, как оказалась на беташаре": жена Тауекеля рассказала об их знакомстве и романе

Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Жена актера Тауекеля Мусилима рассказала об их знакомстве и романе. Махаббат поделилась с подписчиками некоторыми кадрами с их свиданий, передает NUR.KZ.

Как рассказала девушка в своем Instagram, накануне пара отметила трехлетие со дня знакомства.

В день знакомства Тауекел и она приняли участие в съемках рекламного ролика.

"Вспоминаю историю нашего знакомства с улыбкой на лице. И помню все, как будто это было вчера. Всегда мечтала, чтобы со своим будущим супругом я познакомилась вживую, а не через социальные сети. И вот, Всевышний всемогущ!" - заявила Махаббат.

Жена актера также показала свое фото, сделанное звездным супругом, и "их" песню.

"Мы с ним тогда очень часто ходили в горы. Хотим возобновить эту традицию в нынешнем году. Катались на лошадях, пик Фурманова посетили вместе, беззаботная студенческая жизнь", - рассказала девушка.

Она показала кадры, сделанные во время их романтических встреч.

"А потом не поняла, как оказалась в Шымкенте на беташаре (замужем). Шучу", - посмеялась Махаббат.

Блогерша отметила, что они проживают самые прекрасные моменты жизни.

Напомним, супруги воспитывают годовалого сына, которому не так давно провели обряд "тусау кесу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964740-ne-ponyala-kak-okazalas-na-betashare-zhena-tauekelya-rasskazala-ob-ih-znakomstve-i-romane/