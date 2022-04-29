"Сердце выпрыгивает из груди": актриса сериала "Великолепный век" показала фигуру в бикини

Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая актриса Мерве Болугур, сыгравшая роль Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", показала горячие фотографии в соцсети. Фанаты отметили, что у 34-летней красавицы отличная фигура, передает NUR.KZ.

Мерве Болугур отличается смелостью, она публикует волнующие фотографии в Сети, не боясь осуждения моралистов. Однажды она устроила фотосессию в рваных колготках. А немногим ранее появилась в экстремальном мини и сразила наповал своих поклонников.

В этот раз Болугур продемонстрировала свою любовь к мопедам, а заодно щегольнула в черном бикини. Подписчики поспешили оценить ее внешний вид и оставить свои комментарии.

Некоторые намекнули, что еще не время для купального сезона. Другие напомнили, что в священный Рамадан такие фотографии лучше не выставлять.

"Иногда ты просто хочешь быть двигателем", "Ты очень красивая", "Лето наступило", "Давай сходить с ума вместе", "Простудишься", "Какая красотка, местная Мадонна", "Любовь моя", "Ты выглядишь очень сексуально, Мерве", "Сердце выпрыгивает из груди", "Не понимаю, как она сохраняет форму, эта женщина не стареет", "Это лишнее в Рамадан", "Она с ума с ходит?" - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967359-serdtse-vyprygivaet-iz-grudi-aktrisa-seriala-velikolepnyy-vek-pokazala-figuru-v-bikini/