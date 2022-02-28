"Самая красивая турчанка": звезда "Великолепного века" появилась в экстремальном мини

Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая кинозвезда Мерве Болугур, исполнившая роль Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", продемонстрировала фигуру и длинные ноги в ультракоротком мини-платье. Фанаты осыпали любимицу комплиментами, передает NUR.KZ.

В Instagram у 34-летней Мерве Болугур 3,7 млн подписчиков. Армия фанатов талантливой актрисы пополнилась после выхода на экраны сериала "Великолепный век", в котором Мерве блестяще сыграла Нурбану-султан.

Актрисе удалось мастерски воплотить образ любимой наложницы шехзаде Селима, ставшей впоследствии его женой.

Новая фотосессия Мерве восхитила фанатов. На фото актриса в ультракоротком черном платье и высоких сапожках в тон.

Стройные длинные ноги и точеная талия Болугур привела в восторг пользователей Сети.

"Богиня любви", "Идеальная", "Ты потрясающая, Мерве", "Как шедевр", "Самая красивая турчанка", "Моя султанша", "Очень сексуальная", - написали они.

Мерве Болугур - одна из популярных турецких актрис. Она прославилась, сыграв в сериале "Маленькие тайны Стамбула", а после полюбилась зрителям в образе Зейнеп из сериала "Кузей Гюней". Популярен также сериал с ее участием "Буря внутри меня".

Болугур была замужем за известным певцом Муратом Далкылычем. Прожив два года, супруги развелись в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958347-samaya-krasivaya-turchanka-zvezda-velikolepnogo-veka-poyavilas-v-ekstremalnom-mini/