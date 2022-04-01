"Привет, красотка": актриса "Великолепного века" удивила фанатов преображением

Селен Озтюрк. Фото: instagram.com/selenistan

Турецкая киноактриса Селен Озтюрк, сыгравшая Гюльфем-хатун в сериале "Великолепный век", показала новый образ. Селен сделала короткую стрижку. Преображение высоко оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Фото, на котором актриса запечатлена в новом образе, было опубликовано в Instagram кинозвезды. Как видно, Селен готова к выходу на вечернее мероприятие. Она подкрутила свои короткие волосы и нанесла немного теней на веки. Ярко-красная помада на губах стала изюминкой образа.

"Я жду", - подписала она фото, добавив хештег "новый образ".

Поклонники остались в восторге от перемен во внешности той, что сыграла Гюльфем-хатун в полюбившемся сериале. Многие отметили, что 41-летняя актриса значительно помолодела с короткой стрижкой и задорной челкой.

"Какая красивая", "Девочка", "Привет, красотка", "Красная помада очень хорошо смотрится", "Я так обрадовался, увидев такую красоту", "Прекрасное фото", - отметили фанаты.

Ну а некоторые решили, что Селен больше идут длинные волосы.

"О, дорогая, эта стрижка совсем нехороша. Ты прекрасно выглядишь с длинными волосами", - посетовала одна из подписчиц.

Мы писали ранее, что актеры "Великолепного века" Селен Озтюрк и Селим Байрактар порадовали фанатов новым фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963081-privet-krasotka-aktrisa-velikolepnogo-veka-udivila-fanatov-kardinalnym-preobrazheniem/