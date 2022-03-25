"Нурбану-султан, ты ли это?": звезда "Великолепного века" устроила фотосессию в рваных колготках

Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая кинозвезда Мерве Болугур, известная по сериалам "Великолепный век", "Маленькие тайны Стамбула", поделилась необычной фотосессией. Актриса позировала на камеру в рваных капроновых колготках, передает NUR.KZ.

Новыми фотографиями 34-летняя Мерве поделилась в Instagram. Турецкая звезда любит эксперименты со внешностью. В этот раз ее необычный наряд дополнила небрежная укладка. Актриса предусмотрительно отключила комментарии к публикации.

Однако под ее предыдущими публикациями подписчики оставили множество отзывов. И если фото в купальнике их привело в восторг, то снимок в нижнем белье вызвал неоднозначную реакцию.

"Четыре стены", - подписала она фото.

Поклонники посоветовали Мерве отвлечься от проблем, им показалось, что она грустит. А некоторые отметили, что искренне желают счастья любимой актрисе.

"Срочно найди мужчину, думаю, ситуация не из лучших", "Интересно, что будет после", "Нурбану-султан, ты ли это?", "Больше всего я хочу, чтобы ты была счастлива", "Сейчас ненавистницы налетят", "Женщина, достойная настоящей любви", "Это нормально вообще?", "Обидно, но я женился два дня назад", - отметили они.

Ранее мы писали, что Мерве Болугур продемонстрировала стройные ноги в ультракоротком платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962174-nurbanu-sultan-ty-li-eto-zvezda-velikolepnogo-veka-ustroila-fotosessiyu-v-rvanyh-kolgotkah/