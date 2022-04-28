"Сама себя не узнаю": отдыхающая в Дубае Индира Едильбаева смутила "уятменов" пляжными фото
Казахстанская певица Индира Едильбаева опубликовала пляжные фотографии из Дубая, где она сейчас отдыхает. Фанаты оставили ей свои лестные отзывы, а некоторые отметили, что в священный Рамазан лучше не выставлять снимки в купальнике, передает NUR.KZ.
На днях улетевшая в ОАЭ Индира Едильбаева призналась, что влюбилась. Поклонники тут же поинтересовались, когда она собирается под венец. А сегодня артистка опубликовала фотографии с пляжа в Дубае.
"Сама себя не узнаю", - прокомментировала она фото.
На кадрах Индира позирует в ярком раздельном купальнике, состоящем из желтого лифа и черного низа. Девушка грациозно откидывает волосы назад.
Подписчики щедро одарили фотографии "лайками" и огненными смайликами. Они также не поскупились на комплименты.
"Крошка", "Безупречно мила и прекрасна", "Какая красивая", "Весенняя", "Что за секс", - отметили они.
Но не все оказались столь любезны. Некоторые вспомнили о том, что сейчас время великого поста и посчитали, что такие фото неуместны, другие вновь напомнили артистке, что ей пора замуж.
"Спустись с небес и узнаешь", "Замуж пора, детей рожать. Ерундой страдает", "Мама, а ораза?", "Всему свое время", - написали они.
Напомним, Индира Едильбаева показала, какой была в детстве. А немногим ранее артистка примерила новый образ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967261-sama-sebya-ne-uznayu-otdyhayuschaya-v-dubae-indira-edilbaeva-smutila-uyatmenov-plyazhnymi-foto/