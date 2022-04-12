"Повезло же моему мужчине": Индира Едильбаева похвасталась новым образом (фото)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева похвасталась перед поклонниками новым образом. Она призналась, что давно хотела сменить имидж, и заявила, что ее мужчине очень повезло, передает NUR.KZ.

Артистка решила поменять цвет волос, осветлив пряди. Результатом Индира поделилась на своей странице в Instagram.

"Повезло же моему мужчине. Ну, как вам преображение? Такая новенькая. Очень давно хотела и сегодня решилась", - написала отечественная музыкальная исполнительница.

Под постом Индиры отметилась другая певица - юная Данэлия Тулешова, которая выразила восхищение внешностью коллеги.

"Самая красивая", - написала девушка.

Другие пользователи соцсети тоже не остались в стороне, прокомментировав смену образа Едильбаевой.

"Инди, вы теперь еще юной выглядите", "Офигенно, тебе очень идет", "Жаным, ты такая красивая", "Я бы прям сейчас женился", "Тебе все к лицу, красавица", "Супер, шикарно", "Энергетика Арианы Гранде", "Да, да, очень горячая", "Круто", - прокомментировали фанаты представительницы шоу-бизнеса.

Напомним, ранее певица Индира Едильбаева заявила, что пока не собирается замуж. Вместо этого артистка работает над новыми песнями, которыми пообещала скоро порадовать своих поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964555-povezlo-zhe-moemu-muzhchine-indira-edilbaeva-pohvastalas-novym-obrazom-foto/