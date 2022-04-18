"Маленькая Барби стала большой": Индира Едильбаева показала, какой была в детстве

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась архивным снимком из детства. Она показала, какой милой малышкой была. Фанаты отметили, что Индира осталась такой же очаровательной, передает NUR.KZ.

"Изменилась?" - спросила Индира своих подписчиков в Instagram, опубликовав две фотографии для сравнения. На архивном фото певица еще совсем малышка, ее волосы распущены, а в глазах видны задорные огоньки.

Подписчики отметили, что девочка на фото умилила их своей улыбкой. Они осыпали комплиментами свою любимую исполнительницу, отметив, что с годами она становится только красивее.

"Хорошенькая", "Совсем не изменилась", "Ни капли", "Сладкая", "Какой ты милой девочкой была", "Вы очень красивая, как и раньше", "Хочу, чтобы ты стала моей женой", "Ты как молдавское вино, чем старше, тем вкуснее", "Маленькая Барби стала большой Барби", "Не изменилась, только подросла", "Мне так хочется написать для вас песню", - оставили свои комментарии поклонники.

Недавно Индира Едильбаева похвасталась перед фолловерами новым образом, сменив цвет волос и осветлив пряди. Она уверена, что ее мужчине повезло, хотя пока певица не торопится замуж. Ну а новые фотографии артистки вызвали восторг ее преданных фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965475-malenkaya-barbi-stala-bolshoy-indira-edilbaeva-pokazala-kakoy-byla-v-detstve/