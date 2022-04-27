"Замуж когда?": улетевшая в ОАЭ Индира Едильбаева призналась, что влюбилась

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Отечественная певица Индира Едильбаева призналась, что влюбилась. Поклонники тут же принялись интересоваться, когда артистка собирается замуж, передает NUR.KZ.

Индира, как и многие ее звездные коллеги, решила устроить себе отпуск и улетела в Объединенные Арабские Эмираты наслаждаться солнцем, песчаными пляжами и соленой водой Персидского залива. Оттуда артистка делится кадрами беззаботного отдыха.

При этом еще совсем недавно звезда говорила, что не собирается пока замуж, а теперь сделала неожиданное для ее фанатов заявление, заинтриговав их.

"Влюбилась", - внезапно написала певица, опубликовав селфи на фоне вечернего неба и пальм, ничего более не поясняя.

"Ну наконец-то", "Чур не в меня", "Я тоже", Замуж когда?", "И я", "Ой, солнышко", "Неземная", - прокомментировали ее фотографию и заявление пользователи соцсети.

Артистка также показала, как села на велосипед спустя 11 лет. Выглядела она при этом достаточно уверенно и грациозно.

"Вы похожи на корейскую актрису, которая должна вот-вот сбить главного героя и тем самым познакомиться", "Хорошенькая", "Самая красивая из всех", "Ай, моя красавица", "Вау, так красива", - восхитились поклонники Индиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966988-zamuzh-kogda-uletevshaya-v-oae-indira-edilbaeva-priznalas-chto-vlyubilas/