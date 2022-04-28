"Какое фото милое": Родион Газманов поделился архивным снимком с молодым отцом

Олег и Родион Газмановы. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Российский эстрадный певец Родион Газманов поделился архивным снимком с отцом в соцсети. Черно-белое фото умилило подписчиков, которые вспомнили раннее творчество сына Олега Газманова, передает NUR.KZ.

40-летний Родион отметил, что его любовь к музыке и вокалу в частности была видна с раннего детства.

"Эта фотка - ярчайшее тому доказательство. Не каждому было под силу отобрать у меня микрофон!" - поделился своими воспоминаниями Родион в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На черно-белом фото юный Родион стоит на сцене рядом с молодым Олегом Газмановым. В руках мальчик крепко сжимает микрофон.

Умиленные подписчики окунулись в ностальгию вместе с Родионом и вспомнили замечательную песню "Люси" в его исполнении.

"Классное архивное фото", "У меня сразу в памяти песня "Люси", "Родион, молодец! Талант от Бога. Так держать! Успехов в вашем прекрасном творчестве", "Именно так появилась песня "Люси", "Какое фото милое", "Микрофон держит (или отбирает) Игорь Селиверстов? Верно?", "Отобрать микрофон? Нет! Петь!" - написали они.

Напомним, фотосессия 70-летнего Олега Газманова с сыном Родионом впечатлила Сеть. Ранее Родион также рассказал, как справляется с разочарованием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967217-kakoe-foto-miloe-rodion-gazmanov-podelilsya-arhivnym-snimkom-s-molodym-ottsom/