"Когда звезды сошлись": фотосессия 70-летнего Газманова с сыном Родионом впечатлила Сеть

Олег и Родион Газмановы. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Супруга народного артиста России Олега Газманова поделилась новыми фотографиями в Сети. На кадрах 70-летний Газманов запечатлен со своим 40-летним сыном Родионом. Снимки получились очень красивыми, что не могли не отметить фанаты, передает NUR.KZ.

Новую фотосессию мужа и его старшего сына Марина Газманова опубликовала в своем Instagram.

"Когда звезды сошлись! К 23 февраля Олег и Родион Газмановы! Не просто красиво, а очень по-мужски, по-отечески, по-сыновьи в день самого мужественного праздника в году", - написала Марина, похвалив профессиональную работу фотографа Даши Булавиной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики восхитились атмосферными снимками. Они отметили, что отец и сын очень похожи и невероятно харизматичны.

"Реально нереально!", "Какие фотографии красивые, вам очень повезло с такими мужчинами. Счастья вам!", "Родион - красивый парень!", "Шикарные фото", "Какие красавцы, просто супер", "Как они похожи", "Просто уважение и искренняя радость!", "Символы мужественности", "Мужественные, харизматичные, по-мужски красивы", "Как идет Олегу борода", - написали они.

Напомним, Олег Газманов восхитил фолловеров спортивной формой. А чудесные романтические фото 70-летнего певца с женой растрогали Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957653-kogda-zvezdy-soshlis-fotosessiya-70-letnego-gazmanova-s-synom-rodionom-vpechatlila-set/