"Невероятно красивая": дочь Анастасии Заворотнюк поведала о секрете стройности

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, как сохраняет стройность. Подписчики в соцсети отметили, что девушка все больше становится похожа на свою маму, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у Анны, каких диет она придерживается, чтобы сохранить стройность.

"Моя диета - это не есть сладкое, жирное и мучное. И стараться не есть после 6-7", - ответила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У девушки попросили совета, как перестать сомневаться в своих действиях.

"Мне кажется, не сомневаются только дураки, это абсолютно нормально. А верным ли было решение, покажет время", - отметила она.

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Одна из последних фотографий Анны вызвала восторг ее подписчиков. Девушка запечатлелась в летнем кафе.

"Очень классные фотки", "На маму очень похожа", "Невероятно красивая и очаровательная", "Красотка, как и мама", "Хорошенькая такая! Чем старше, тем больше на Анастасию похожа", "Люблю", "Восхитительна", "Какая красавица наша Анна", - написали восторженные пользователи Сети.

Мы писали ранее, что Анна Заворотнюк трогательно поздравила больную мать с днем рождения. Дочь известной актрисы также восхитила своих поклонников идеальной фигурой, впервые показав фото в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967174-neveroyatno-krasivaya-doch-anastasii-zavorotnyuk-povedala-o-sekrete-stroynosti/