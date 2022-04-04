"Ты отдала нам всю себя": Анна Заворотнюк трогательно поздравила больную мать (фото)

Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк трогательно поздравила свою мать с днем рождения. Блогерша отметила, что ее родительница отдала своей семье всю себя, передает NUR.KZ.

Поздравление Анна опубликовала в своем аккаунте Instagram.

"Сегодня день рождения у самого важного и дорогого человека в моей жизни. Если бы не ты, мамочка, меня бы не было в этом мире, ты отдала нам всю себя, мы бесконечно любим тебя и бесконечно благодарны. Я очень очень сильно люблю тебя и желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть все плохое уйдет. Твой анчоус", - написала дочь актрисы, опубликовав их архивное совместное фото, на котором они, улыбаясь, едут в машине.

Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям и пожелали Анастасии Заворотнюк здоровья.

"С днем рождения Анастасию Юрьевну, здоровья, самое главное", "Пусть будет здорова, с днем рождения мамулю!", "Крепкого здоровья вашей мамочке! Мы ее очень любим! Счастья всей вашей семье!", "Крепкого здоровья и всего наилучшего! Пусть этот год принесет только хорошее. Чудо исцеления!", "Анечка, от всего сердца поздравляю вашу мамочку. Здоровья и сил", - написали они.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в сентябре 2019 года. Ее семья отказалась комментировать информацию и хранит молчание по сей день. Официальный диагноз ее близкие не озвучивали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963366-ty-otdala-nam-vsyu-sebya-anna-zavorotnyuk-trogatelno-pozdravila-bolnuyu-mat-foto/