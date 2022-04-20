"Какие формы!": Анна Заворотнюк восхитила соцсети, впервые показав фигуру в бикини

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в настоящее время отдыхает в Дубая. Девушка поделилась пляжными фото и восхитила своих подписчиков в соцсети, которые отметили, что у нее превосходная фигура и красивая грудь, передает NUR.KZ.

Анна опубликовала новое фото в Instagram.

"Мое первое фото в раздельном купальнике. С посвящением меня, и накидайте каких-нибудь огоньков что-ли", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Пользователи Сети высоко оценили точеную фигуру молодой актрисы. Они выразили ей свой восторг. А некоторые поинтересовались, своя ли грудь у девушки.

"Любуюсь вами, Анна!", "Шикарная", "Какие формы!", "Я в шоке! Наконец увидела вас в купальнике", "Вот это ты разошлась, женщина", "Красотка", "Секси", "Какая фигура красивая", "Красиво, смело, бесподобно", "У вас грудь своя?", "Богиня вы! Вашему молодому человеку очень повезло! Еще бы его увидеть и не обязательно в купальнике", "Красоточка Дубая", "Очень идет этот цвет", "Ну прям пожар, а не огонь", - отметили восхищенные подписчики.

Анна отреагировала на вопрос о ее груди.

"А чья же еще?" - удивленно спросила она.

Отметим, что недавно дочь Анастасии Заворотнюк потонула в комплиментах, выложив фото из Таиланда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965896-kakie-formy-anna-zavorotnyuk-voshitila-sotsseti-vpervye-pokazav-figuru-v-bikini/