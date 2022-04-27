"Мечтаю, чтобы ты стала моей женой": "Мисс Вселенная" в новом образе изумила поклонников

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

Обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" очаровала Сеть новым нежным образом. Девушка в эффектном розовом наряде поделилась романтическим настроением со своими подписчиками, передает NUR.KZ.

В середине декабря прошлого года участница из Индии Харнааз Сандху была названа победительницей конкурса "Мисс Вселенная". 22-летняя Харнааз обрела поклонников по всему миру. Количество подписчиков в ее Instagram растет с каждым днем, теперь ее аудитория составляет 4,6 млн.

Королева красоты поделилась новыми фотографиями в своей ленте. Она примерила розовое платье с глубоким разрезом. Красивая укладка, нюдовый макияж и утонченные украшения дополнили нежный образ девушки. Харнааз позировала на камеру сидя на кровати.

Подписчики выразили ей свое восхищение, а кое-кто из молодых людей признался, что мечтает завоевать ее сердце.

"Я люблю твои волосы", "Королева", "Ты самая красивая", "Великолепная", "Мечтаю, чтобы ты была моей женой", "Как Барби", "Обожаю тебя, дорогая", "Ты способна потрясти Вселенную, а хейтеры пусть успокоятся", "Вот это красота!", "Достойна титула "Мисс Вселенная", "Похожа на Приянку Чопру", - написали они.

Ранее мы предлагали полюбоваться роскошным фотографиями новой королевы красоты. Также "Мисс Вселенная-2021" в мини-платье с глубоким декольте очаровала Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967077-mechtayu-chtoby-ty-stala-moey-zhenoy-miss-vselennaya-v-novom-obraze-izumila-poklonnikov/