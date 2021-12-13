Названа победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная" (фото, видео)

"Мисс Вселенная - 2021" Харнааз Сандху. Фото: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

Обладательницей короны конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Индии Харнааз Сандху.

На официальной странице международного конкурса в Twitter сообщается, что "Новой "Мисс Вселенная" стала представительница Индии".

Финал конкурса "Мисс Вселенная" проходил в Израиле. Ведущим мероприятия был американский писатель Стив Харви.

Корону Сандху передала предыдущая победительница Андреа Меса из Мексики.

Второе место заняла представительница ЮАР, третье – участница из Парагвая.

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" принимали участие 80 девушек из 80 стран мира. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 государствах.

Казахстанка Азиза Токашова также продефилировала в полуфинале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2021".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946600-nazvana-pobeditelnitsa-konkursa-krasoty-miss-vselennaya-foto-video/