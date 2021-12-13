Названа победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная" (фото, видео)

Обладательницей короны конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Индии Харнааз Сандху.
На официальной странице международного конкурса в Twitter сообщается, что "Новой "Мисс Вселенная" стала представительница Индии".
Финал конкурса "Мисс Вселенная" проходил в Израиле. Ведущим мероприятия был американский писатель Стив Харви.
Корону Сандху передала предыдущая победительница Андреа Меса из Мексики.
Второе место заняла представительница ЮАР, третье – участница из Парагвая.
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" принимали участие 80 девушек из 80 стран мира. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 государствах.
Казахстанка Азиза Токашова также продефилировала в полуфинале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2021".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946600-nazvana-pobeditelnitsa-konkursa-krasoty-miss-vselennaya-foto-video/