10 сексуальных и роскошных фото новой "Мисс Вселенной"

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

Сегодня стало известно о победе жительницы Индии Харнааз Сандху на конкурсе "Мисс Вселенная-2021". Предлагаем полюбоваться роскошными фотографии новой королевы красоты.

На странице у 21-летней Харнааз миллион подписчиков, и эта цифра в связи с ее титулом будет только расти. Красавица может похвастаться безупречной фигурой, изящными чертами лица, выразительными миндалевидными глазами и роскошными черными волосами.

Ранее Сандху получила также титул "Мисс Дива Вселенная".

Девушка с 17 лет участвовала в конкурсах красоты. В 2017 году Харнааз Сандху получила титул "Мисс Чандигарх", а в 2019 году заняла первое место в конкурсе "Фемина Мисс Индия Пенджаб", пишет Lenta.ru.

Новоявленная королева красоты выросла в Чандигархе на севере Индии. Источником вдохновения она считает свою мать - та смогла победить патриархальные традиции и стать врачом-гинекологом.

Харнааз любит готовить, ей также нравится верховая езда, йога, танцы и игры в шахматы.

"Однажды перед глазами промелькнет вся твоя жизнь. Надо постараться, чтобы ее стоило смотреть", - так звучит ее любимая цитата.

Своим примером для подражания считает Приянку Чопру. Сама же Сандху уже снялась в двух фильмах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946749-10-seksualnyh-i-roskoshnyh-foto-novoy-miss-vselennoy/