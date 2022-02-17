"Королева сердца": "Мисс Вселенная-2021" в мини-платье с глубоким декольте очаровала Сеть

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

"Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху покорила своих фанатов, появившись в эффектном наряде, который подчеркнул ее стройные ноги и соблазнительный бюст. Подписчики рассыпались в комплиментах 21-летней чаровнице, передает NUR.KZ.

Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", который проходил в конце прошлого года в Израиле. В конкурсе принимали участие 80 красавиц из 80 стран мира. А красочный финал транслировался в более чем 170 государствах.

У 21-летней королевы красоты из Индии уже 4,2 миллиона подписчиков в Instagram. Она часто радует своих поклонников эффектными фотосессиями.

Один из последних ее выходов в свет впечатлил фанатов. Девушка показала идеальные формы в мини-платье с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Образ дополнила маленькая сумочка алого цвета и полусапожки на шпильке в тон.

"Иду на свой первый показ недели моды в Нью-Йорке! Так взволнована и благодарна", - написала она.

Подписчики не поскупились на "лайки" и лестные отзывы, осыпав жгучую красавицу комплиментами.

"Большое спасибо за то, что вы гордитесь своей культурой и демонстрируете ее", "Наряд очень понравился, вы так прекрасны", "Поздравляю и всего наилучшего!", "Ты сделала мой день, королева", "Великолепная", "Вау, замечательный аутфит", "Королева сердца", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956513-koroleva-serdtsa-miss-vselennaya-2021-v-mini-plate-s-glubokim-dekolte-ocharovala-set/