"Ауф! Тигрица!": Карина Зверева в образе кошки раззадорила Сеть сексуальным танцем

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

Российская актриса театра и кино Карина Зверева предстала в образе женщины-кошки. Сексуальный образ высоко оценили ее подписчики, которые отметили, что 44-летняя Карина просто восхитительна, передает NUR.KZ.

"Молочка не найдется?" - спросила своих подписчиков Карина, разместив фото в образе грациозной кошечки.

Фанаты осыпали ее комплиментами, отметив, что в этом образе актриса очень сексуальна.

"Карина, ты супер", "Невероятная женщина, береги себя", "Какая киса", "Мур-мур", "Что за тигрица эта страстная львица?!", "Красотка", - отметили они.

Карина не ограничилась фотографиями, она опубликовала видео, где страстно танцует. Актриса сначала появляется в одежде горничной, а после - в костюме кошки.

"Мегамощная сексуальная энергия", - прокомментировала она горячие кадры.

Впечатленные фолловеры не поскупились на восхищенные отзывы и огненные смайлики.

"Кариночка, люблю!! Обнимаю, замечательного дня", "Ауф! Тигрица!", "Секси", "Я танцую для тебя, кис-кис, мяу", "Кайф", "умничка", - оставили они многочисленные комментарии.

Напомним, звезда сериалов "Кухня" и "СаняФедя" Карина Зверева похвасталась пышной грудью в сексуальном платье. Артистка также в экстремальном мини смутила подписчиков в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967057-auf-tigritsa-karina-zvereva-v-obraze-koshki-razzadorila-set-seksualnym-tantsem/