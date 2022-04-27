"Ауф! Тигрица!": Карина Зверева в образе кошки раззадорила Сеть сексуальным танцем
Российская актриса театра и кино Карина Зверева предстала в образе женщины-кошки. Сексуальный образ высоко оценили ее подписчики, которые отметили, что 44-летняя Карина просто восхитительна, передает NUR.KZ.
"Молочка не найдется?" - спросила своих подписчиков Карина, разместив фото в образе грациозной кошечки.
Фанаты осыпали ее комплиментами, отметив, что в этом образе актриса очень сексуальна.
"Карина, ты супер", "Невероятная женщина, береги себя", "Какая киса", "Мур-мур", "Что за тигрица эта страстная львица?!", "Красотка", - отметили они.
Карина не ограничилась фотографиями, она опубликовала видео, где страстно танцует. Актриса сначала появляется в одежде горничной, а после - в костюме кошки.
"Мегамощная сексуальная энергия", - прокомментировала она горячие кадры.
Впечатленные фолловеры не поскупились на восхищенные отзывы и огненные смайлики.
"Кариночка, люблю!! Обнимаю, замечательного дня", "Ауф! Тигрица!", "Секси", "Я танцую для тебя, кис-кис, мяу", "Кайф", "умничка", - оставили они многочисленные комментарии.
Напомним, звезда сериалов "Кухня" и "СаняФедя" Карина Зверева похвасталась пышной грудью в сексуальном платье. Артистка также в экстремальном мини смутила подписчиков в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967057-auf-tigritsa-karina-zvereva-v-obraze-koshki-razzadorila-set-seksualnym-tantsem/