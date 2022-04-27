"Мороз по коже пробирает": Наталья Рудова без волос переполошила соцсети

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова, которая родилась и выросла в Актау, призналась, какой образ считает для себя органичным. Она отметила, что ей надоели однотипные роли легкомысленных соблазнительниц, она готова сыграть неординарную личность, передает NUR.KZ.

Актриса разместила фотографии в Instagram. На снимках длинноволосая блондинка появилась лысой.

"Если бы я снимала себя в кино, то это был бы один из самых органичных образов для меня", - подчеркнула Наталья.

Подписчики уверены, что актерский потенциал Рудовой до конца не раскрыт. Они были удивлены такому перевоплощению.

"Такие жертвы, а соль все равно не дали", "Тебе это не идет. Идет быть легкой и беспечной", "Это что, правда без волос? Как так!", "Ох, почему я вспомнила фильм "Я легенда", но Наташа все равно прекрасна", "Вам очень идет", "На Киру Найтли похожа здесь", "Волосы ветром сдуло?", "Оригинально", "Мороз по коже пробирает. Не раскрыт ваш потенциал", "Вы для серьезной роли великолепны", "Клыков не хватает", "Наташа, ты что с собой сделала?" - написали они.

Один из подписчиков спросил, почему именно этот образ актриса считает подходящим для себя.

"Потому что сложный и не "секси телка", - ответила она.

Ранее Наталья Рудова рассказала о буллинге, с которым столкнулась в детстве. Она также показала пышную грудь и восхитила соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967043-moroz-po-kozhe-probiraet-natalya-rudova-bez-volos-perepoloshila-sotsseti/