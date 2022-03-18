"Хороша детка, просто пушка": показавшая пышную грудь актриса из Актау восхитила фанатов (видео)

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова опубликовала видео своей тренировки, на котором она занимается спортом в топе с открытым декольте. Фанаты эмоционально отреагировали на горячие кадры, передает NUR.KZ.

Видео актриса, когда-то жившая в Актау, выложила в своем Instagram.

"Всем доброе утро! Просто проснулась и сразу встала на дорожку. Ибо пора. А я еще сплю. Без кофе, без ничего", - говорит она на кадрах.

При этом Рудова шагает по спортивной дорожке в топе, который подчеркивает ее пышную грудь, колышущуюся при каждом движении.

Поклонники оценили видео.

"Хорошее доброе утро. Прям настроение поднялось до следующего доброго утра", "Ты бомба", "Хороша детка, просто пушка", "Хорошенькая, как всегда", "Шикарная", "Самая лучшая", "Грудь увеличила, что ли", "Ты очень красивая", "Просто проснулась и решила показать грудь, наверное так яснее", "Дорожку можно чуть быстрее", - прокомментировали они.

После этого Наталья решила порадовать фанатов еще одним роликом со своими прыжками.

"Наташа, на это как и на огонь, можно смотреть вечно. Красота спасет мир!", "Ну, ты просто секси", "Почаще выкладывай ролики, где ты занимаешься спортом, мотивируешь", "Не знаю, куда смотреть", "Фигура - отпад", - восхитились подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961450-horosha-detka-prosto-pushka-pokazavshaya-pyshnuyu-grud-aktrisa-iz-aktau-voshitila-fanatov-video/