"Всю мою жизнь, начиная с детсада, говорили, что я никто": актриса из Актау рассказала о буллинге

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова рассказала о том, как ей на протяжении всей жизни приходилось терпеть буллинг от окружающих. Она заявила, что это ей только придавало сил идти дальше, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Рудова решила честно ответить на вопросы подписчиков. В процессе ее общения с ними вспыли печальные подробности из ее жизни.

Один из фанатов спросил, приходилось ли Наталье терпеть буллинг от окружающих.

"Всю мою жизнь, начиная с детского сада. Воспитательница, потом учителя в школе. Потом на работе в спортмагазине один из директоров. Мне всю жизнь говорили, что я никто и никому не нужна, глупая, высмеивали. Но они не понимали, что это только придавало мне сил идти дальше", - рассказала знаменитость.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Остальные вопросы от поклонников касались ее взгляда на взаимоотношения с мужчиной. К примеру, готова ли она делить все траты пополам.

"Честно говоря, я за классическую версию. Хотя я самодостаточный человек, но это для меня не норма. Мужчина - добытчик и защитник. Это норма. Хотя у меня были отношения, где изначально мужчина немного зарабатывал. Ну, не ходили в дорогие рестораны, не ездили в крутые отели и так далее. Но 50/50 или тем более содержать мужика - это для меня неприемлемо", - заявила Рудова.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Не считает артистка правильным также сохранять брак с мужчиной только ради детей.

"Отмазка "ради ребенка" - это страх начать заново. Боязнь остаться одной. Боязнь взять на себя ответственность за свою жизнь. Но никогда не ради ребенка. А ваша жизнь разве заканчивается с рождением ребенка? Или все же вы должны быть примером для него?" - высказалась Наталья.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

А от мужчин, поднявших руку на женщину, и вовсе надо сразу бежать, убеждена девушка. Она также не считает нормальным для женщины думать, что та "сама начала".

"Бежать! С ребенком под мышкой! "Сама начала", вы серьезно? Когда "мужик" поднимает руку на женщину, он превращается в тлю! Жалкое насекомое! Хотите, чтобы у вашего ребенка были большие психологические проблемы и травмы, оставайтесь", - написала Рудова.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Не считает возможным Наталья продолжать отношения и с тем, кто злоупотребляет спиртным.

"Ну, если говорить обо мне, для меня это неприемлемо. Выпивать - нормально, мы взрослые. Но вот бухать - это вообще нет. Любит, не любит, какая разница, мне такой мужчина понравиться не может. Зависимые мужчины - слабые. А я люблю сильных", - прокомментировала она свою позицию.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

К собственным ошибкам Рудова относится как к опыту, который помогает делать правильные выводы.

"Ошибки - это опыт. Опыт дает нам возможность меньше ошибаться. Примите как опыт, сделайте вывод и идите дальше", - пофилософствовала актриса.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1965472-vsyu-moyu-zhizn-nachinaya-s-detsada-govorili-chto-ya-nikto-aktrisa-iz-aktau-rasskazala-o-bullinge/