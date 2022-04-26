"Прощай, шевелюра": Абай Асылхан повторил стрижку, которая была у него в юности

Абай Асылхан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Актер Абай Асылхан умеет удивлять своих поклонников. Он показал, как без сожаления расстался с густой шевелюрой и вернулся к стрижке, которая была у него много лет назад, передает NUR.KZ.

"Прощай, шевелюра, привет, пролысина. Как лучше?" - спросил Абай своих подписчиков, разместив видео своего преображения в ленте.

Актер решился на кардинальную смену имиджа. Подписчики тут же отреагировали на видео и озвучили свои мнения.

"Подготовка к лету идет полным ходом, да?", "Когда-нибудь я сделаю это", "Мне нравится, коротко, по-мусульмански, так думаю. У меня сын всегда так стрижется, намаз читает", "Вам очень идет", "Кажется, это ваша любимая прическа в детстве", "Вот понять не могу, почему вы мне так нравитесь", "Классно", "Круто вышло", "После стало лучше, а то торчали волосы", "В армию случайно не призвали?", "Красавчик", - отметили его фанаты.

Новая стрижка напомнила Абаю ту, что была у него в юности.

"Сразу скажу, что операцию на уши я не делал", - отметил актер в своем сторис, сравнив фотографии с разницей в десять лет.

Сторис Абая Асылхана. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Ранее мы писали, что Абай Асылхан признался, что не боится тяжелой работы, потому что с детства был приучен к труду. Кроме того, актер умилил своих фанатов, устроив незабываемый сюрприз жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966896-proschay-shevelyura-abay-asylhan-povtoril-strizhku-kotoraya-byla-u-nego-v-yunosti/