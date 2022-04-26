"Воплощение женской красоты": блондинку Жазиру Байрбекову не узнали фанаты

Жазира Байрбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова поделилась кадрами своего перевоплощения для программы "Түнгі Хабар", куда была приглашена в качестве гостьи. В одной из сцен она появилась в совершенно неожиданном образе, передает NUR.KZ.

"Веселые моменты. "Түнгі Хабар" на телеканале "Хабар", - прокомментировала Жазира опубликованное в Instagram видео.

В эфире передачи Жазира ответила на вопросы ведущих, сыграла на домбре и спела, а также приняла участие в смешных сценках.

Для одного из таких номеров певица примерила парик и перевоплотилась из брюнетки в блондинку, чем очень удивила своих поклонников. Многие ее не узнали, но отметили, что их любимице все к лицу.

"Вам идет быть блондинкой", "Какая вы нежная, красивая, как бы не сглазить", "Воплощение женской красоты, мудрости, нежности, уважаю и преклоняюсь перед вами, Жазира", "Вам все идет, настоящая дочь народа", "Жазира своим прекрасным характером завоевала сердца людей", "Такой огненный вечер получился", "Просто красавица", - отметили восхищенные подписчики.

Ранее мы писали, что Жазира Байрбекова призналась, что не считает себя идеальной и красивой. А архивные фотографии певицы с любимым супругом - артистом Жанболатом Ербатыровым - восхитили Казнет. Однажды Жазира и ее муж рассказали о трудном периоде жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966773-voploschenie-zhenskoy-krasoty-blondinku-zhaziru-bayrbekovu-ne-uznali-fanaty/