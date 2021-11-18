"Торговали семечками у школ": Жазира Байрбекова с мужем рассказали о трудном периоде жизни

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественные артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров рассказали о том, как жили в 90-е годы. Звездная чета торговала на базаре. Об этом они признались в своем новом интервью.

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров - одна из самых красивых и успешных пар казахстанского шоу-бизнеса. Однако супруги не всегда были на пике славы. О трудностях, перенесенных в жизни, пара старалась умалчивать.

Но в этот раз артисты без утайки поведали, как трудно им пришлось в лихие 90-е годы. Как и многие тогда, артисты сменили профессию и занялись торговлей на рынке. Об этом они рассказали Нурлану Албану на YouTube-канале "Саумал KZ".

"На заре нашей независимости после распада Советского союза люди не знали, чем заняться и как жить. Раньше, после окончания учебы, молодых дипломированных специалистов распределяли по местам, а потом этого не стало. Все занялись коммерцией. Все наши друзья начали торговать. Мы тоже решили попробовать", - рассказал Жанболат.

Жазира призналась, что долгое время не хотела вспоминать об этом.

"Торговали семечками, "Чупа-чупс", жвачками у школ в Алматы. Потом расширились, начали продавать на базаре овощи и фрукты. Для нас это было большое достижение", - отметила она.

Супруги отмечают, что сейчас есть большие возможности для развития бизнеса и других направлений. Главное, трудиться и не лениться, отмечают они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942783-torgovali-semechkami-u-shkol-zhazira-bayrbekova-s-muzhem-rasskazali-o-trudnom-periode-zhizni/