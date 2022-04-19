"Я вовсе не красавица": Жазира Байрбекова призналась, что не считает себя идеальной

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова призналась, что ее не всегда можно увидеть с безупречным макияжем. В повседневной жизни артистка предпочитает быть максимально естественной, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова написала откровенный пост в Instagram. Как оказалось, певица вовсе не считает себя красивой и идеальной.

"Если вы думаете, что я выгляжу так же безупречно, как с макияжем, вы ошибаетесь. Без макияжа я вовсе не красавица. Обычная женщина с веснушками на лице. Когда выхожу на сцену, иду в гости, тогда крашусь. А в повседневной жизни предпочитаю быть естественной.

Благодарю Бога за то, что есть. Пусть я и не красавица, но этот парень меня очень любит", - призналась она, отметив страничку мужа - певца Жанболата Ербатырова.

Однако подписчики не согласились с ней, доказывая, что Жазира - настоящая красавица.

"Вы красивы не только внешне, но и душой", "Вы и без всяких салонов красоты прекрасны", "Всевышний вас не зря соединил с Жанболатом. Вы отличная пара, будьте счастливы", "Наша София Ротару", "Вы и без макияжа, и с макияжем замечательно выглядите", "Пара, достойная подражания", - написали ее поклонники.

Напомним, архивные снимки Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова умилили Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965813-ya-vovse-ne-krasavitsa-zhazira-bayrbekova-priznalas-chto-ne-schitaet-sebya-idealnoy/