"Совсем не изменились": архивные снимки Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова умилили Казнет

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественный певец Жанболат Ербатыров показал фотографии давних лет, где они со своей супругой Жазирой Байрбековой запечатлены совсем еще юными. Фанаты отметили, что артисты ничуть не изменились, передает NUR.KZ.

"Молодость. Время, когда не было мобильных телефонов. Вот так ждешь в надежде, что она выйдет из дома", - подписал он архивные снимки.

На фото Жанболат и Жазира совсем еще юные. В таком возрасте они создали семью, вместе артисты живут уже много лет и выступают дуэтом на сцене. Имеют взрослого сына и маленькую дочь Дару.

Фанаты отметили, что влюбленные очень красиво смотрятся вместе. Они пожелали счастья их крепкой семье и творческих успехов артистам. А также отметили, что такая любовь может стать примером для молодых.

"Настоящая любовь! Будьте счастливы", "Бог знает, сколько ты прождал свою Жазиру. В то время любовь была чистая, настоящая", "Прекрасная пара", "Кыз-Жибек и Толеген", "Жазира такая красивая, милая", "Дара - папина копия", "Дара на папу похожа, Жазира на своего отца очень похожа", "Пара, достойная быть примером", "Совсем не изменились, сейчас такие же", "Туф, красавцы", - написали они.

Напомним, Жазира Байрбекова рассказала о "постыдном" проступке. Певица также была шокирована новостью о своей "смерти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957613-sovsem-ne-izmenilis-arhivnye-snimki-zhaziry-bayrbekovoy-i-zhanbolata-erbatyrova-umilili-kaznet/