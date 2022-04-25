"Прекрасные воспоминания": отец Димаша Кудайбергена показал, каким был в 20 лет (видео)

Канат Айтбаев. Кадр из видео: instagram.com/kanat_sveta_aitbayevtar

Отец молодого казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена поделился редким архивным видео в соцсети. Канат Айтбаев показал кадры, которым больше 30 лет, передает NUR.KZ.

"Память о том времени, когда мне было 20", - написал Канат Айтбаев в Instagram.

На видео молодой Канат сидит за столом в окружении своих друзей, молодые люди зажигательно исполняют песню под аккомпанемент разных инструментов.

Подписчики поблагодарили папу Димаша за то, что он поделился такими ценными кадрами. Они отметили, что их любимец очень похож на своего талантливого отца.

"Молодые! Красивые! Будьте здоровы, спасибо за ценное видео", "Как Димаш сильно похож на отца, особенно манера говорить", "Канат Кудайбергенович, вы и сейчас такой же красивый!", "Молодой папа Канат", "У Димаша отец просто огонь", "Какие молодые. Удачи вам", "Бесценные кадры", "Ничто на Земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна", "Так мило, прекрасные воспоминания", - оставили свои комментарии пользователи Сети.

Напомним, выступивший в Чехии Димаш Кудайберген высказался о возобновлении концертов. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку. Мы писали также, что певица Бахыт Шадаева извинилась перед фанатами молодого артиста за критику, сказанную в его адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966662-prekrasnye-vospominaniya-otets-dimasha-kudaybergena-pokazal-kakim-byl-v-20-let-video/