"Совершенно другие эмоции": выступивший в Чехии Димаш высказался о возобновлении концертов (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген, давший сольный концерт в Праге, высказался о возобновлении выступлений. По словам артиста, исполнение песен перед живой аудиторией дарит совершенно другие чувства.

Концерт Димаша в Праге прошел 16 апреля в рамках тура ARNAU. Тур был начат еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 его пришлось приостановить, сообщает Dimashnews.com.

Спустя два года концерты удалось наконец возобновить.

"За два года пандемии я выступал и на различных премиях, и на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная. Поэтому я, конечно же, хочу поблагодарить всех Dears за любовь и поддержку, которую они всегда мне дарят", - высказался отечественный музыкальный исполнитель.

При этом певец подчеркнул, что все это время ощущал поддержку от поклонников.

"Даже находясь в разлуке, я, конечно же, чувствовал любовь и поддержку Dears, но некие переживания все же присутствовали. Однако стоило мне выйти на сцену, как все тревоги вмиг улетучились. Прошедшие концерты показали, что наша связь с Dears все такая же крепкая, даже несмотря на то, что мы потеряли два года из-за пандемии", - признался артист.

9 апреля также состоялся сольный концерт Димаша в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965466-sovershenno-drugie-emotsii-vystupivshiy-v-chehii-dimash-vyskazalsya-o-vozobnovlenii-kontsertov-video/