"Нет людей, которые не ошибаются": Бахыт Шадаева извинилась перед фанатами Димаша

Бахыт Шадаева. Фото: instagram.com/bakhyt_shadayeva

Отечественная певица Бахыт Шадаева попросила прощения у фанатов Димаша Кудайбергена за свои высказывания в его адрес. В одном из последних интервью певица отметила, что у Димаша "не поставлен голос", однако, как заверила артистка позже, ее слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы, передает NUR.KZ.

В недавнем интервью Жану Ахмадиеву на YouTube-канале Elmedia Бахыт Шадаева рассказала, что хочет открыть свою школу, чтобы талантливая молодежь имела больше возможностей получить профессиональную вокальную подготовку.

Тогда же певица упомянула, что даже у Димаша "нет школы" и "не поставлен голос". Подобное высказывание вызвало большой общественный резонанс и Шадаева была приглашена в эфир программы "1001 түн" на телеканале Qazaqstan.

С ведущими она связалась во время прямого эфира. Артистка считает, что ее слова были вырваны из контекста, а потому ее мысль неправильно поняли.

"Я Димаша знаю еще совсем маленьким. Он вырос на моих глазах. Очень талантливый мальчик. Я замечала, еще когда он был маленьким, что он особенный. Было в его адрес много критики. Его не принимали у нас.

И когда он участвовал в конкурсе "Жас қанат", тоже было много критических замечаний со стороны наших артистов.

Но тогда я уже видела его особенность, широту его диапазона, я его поддержала. Мои слова о Димаше были поняты немного неправильно. Я ведь всегда пытаюсь перевести мысли с русского на казахский.

Я сама хочу открыть школу для молодых ребят. Нужно открывать талант еще сызмальства. А когда ребенок уже вырастет, ему будет мало одного года или двух лет занятий. Мы, артисты, до сих пор занимаемся постановкой голоса, это как физзарядка", - рассказала Бахыт Шадаева.

Певица отметила, что заниматься вокалом нужно всю жизнь. Она уверена, что люди искусства должны всегда быть готовы к критике.

Но перед фанатами Димаша она все же извинилась, отметив, что молодого исполнителя любит вся ее семья и она ни в коем случае не хотела умалить его талант и заслуги. Ее слова были лишь добрым напутствием, а их распространили в Сети ради хайпа, добавила она.

"Так уж получилось, что я сказала это. Но я не хотела никого обидеть. Когда я говорила с Жаном, у нас был такой откровенный разговор, по-свойски. Я прошу прощения у фанатов Димаша. Нет людей, которые не ошибаются в этой жизни. Все мы проходим через ошибки, через критику. Без этого не будет результата, но мы должны уметь прощать", - резюмировала певица.

Мы писали ранее, что коллега Шадаевой Меруерт Тусипбаева ответила критикующим Димаша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966176-net-lyudey-kotorye-ne-oshibayutsya-bahyt-shadaeva-izvinilas-pered-fanatami-dimasha/