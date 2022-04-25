"Как муза из греческой мифологии": Диная восхитила фолловеров нежными образами

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная примерила нежные образы, которые пришлись по душе ее фолловерам. Артистку сравнили с греческой музой и выразили ей свой восторг, передает NUR.KZ.

Диная опубликовала видео в Instagram. Она примерила эффектные платья нюдового цвета. Артистка запечатлелась среди цветущих садов. Диная поблагодарила всех, кто потрудился над созданием ее новых образов.

"Спасибо за незабываемые кадры. За живые видео, благодаря которым есть что вспомнить. Девочки, вы делаете благое дело. Дай Бог здоровья вам и вашим рукам", - отметила она.

Мягкие локоны придали Динае нежности. Новые образы певицы высоко оценили ее подписчики и искупали ее в комплиментах. Они также не поскупились на "лайки" и огненные смайлики.

"Какая вы шикарная", "Как муза из греческой мифологии", "Красотка", "Невероятная, этот образ так раскрывает вас", "Очень круто", "Бесподобна", "Платье шик, супер", "Очень крутая работа", "Просто бомба", "Настоящая красавица, как бы не сглазить", "Обожаю эту песню", - написали восхищенные поклонники.

Напомним, Диная ответила на вопрос о беременности и замужестве. Она также посвятила трогательные стихи композитору Ренату Гайсину. Маэстро давно уже перестал скрывать романтические отношения со своей музой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966602-kak-muza-iz-grecheskoy-mifologii-dinaya-voshitila-folloverov-nezhnymi-obrazami/