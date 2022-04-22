"Дерзко смотрится": Зарина Омарова удивила фанатов новыми образами

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Отечественная певица Зарина Омарова удивила фанатов новыми образами. Поклонники поддержали такое преображение, а более консервативные подписчики вспомнили, какой артистка была раньше, передает NUR.KZ.

Зарина Омарова показала, как готовится к выходу на сцену. Многие отметили, что ей очень идут кудряшки.

"Кудряшка Зарина, глаза горят", "Красотка", "Как вам идет!", "Все очень удачно", "На Тамару Асар похожа", - отметили восхищенные фанаты.

Ну а некоторые вспомнили, какой Зарина была раньше. Отметим, что однажды певицу заподозрили в пластике. Артистка не стала скрывать, что сделала коррекцию век.

"Вы были такой естественной", "Все супер, но раньше была нежнее", "Не наносите яркий макияж, вы и так красивая", "Совсем изменилась, я вас не узнала", "Нет больше прежней Зарины", - написали они.

Однако Зарина не боится экспериментов со внешностью. На днях она выбрала для сценического образа новую прическу, которой у нее еще не было.

"Впервые сделала себе такую прическу. Как вам?" - спросила она фанатов.

Верные поклонники рассыпались в комплиментах, отметив, что ей нужно играть в кино.

"Шикарно", "Классно выглядите", "Вы похожи на актрису из фильма", "Дерзко смотрится", "Стильно", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966361-derzko-smotritsya-zarina-omarova-udivila-fanatov-novymi-obrazami/