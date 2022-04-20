"Зачем Кайрату кто-то?": Жулдыз Абдукаримова блеснула стройными ножками в мини-юбке

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга казахстанского певца Кайрата Нуртаса очаровала соцсети, примерив мини-юбку. Фанаты осыпали ее комплиментами и отметили, что многодетная мать выглядит просто потрясающе, передает NUR.KZ.

"Два дня я отдыхала от Instagram, мои подписчики потеряли меня и начали искать, писать в директ и звонить по телефону: "Жулдыз, где? Все ли с ней в порядке? Ищем ее с утра, у нее не выходят сторисы". Я здесь, не переживайте, все со мной хорошо", - отметила она на своей страничке.

Актриса вернулась в соцсети красиво, продемонстрировав точеную фигуру и стройные ноги в мини. Жулдыз примерила модный костюм с юбкой.

Подписчики тут же отреагировали на ее выход.

"Я очень жду публикаций от Жулдыз. Она хороший человек, поэтому она мне интересна", "Не пропадайте больше", "Как вы превосходно выглядите", "Супер", "Красотка", "Самая красивая леди, мама четверых детей", - отметили они.

А некоторые вновь затронули тему их личной жизни с Кайратом.

"Наблюдаем за вами, как будто турецкий сериал смотрим, думаем, когда уже вместе будут они", "Будьте счастливы с Кайратом", "Зачем Кайрату кто-то, если у него такая красотка-жена", - написали комментаторы.

Напомним, романтическое фото Кайрата Нуртаса с женщиной взбудоражило Казнет. А накануне певец прочитал грустные стихи о безответной любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965950-zachem-kayratu-kto-to-zhuldyz-abdukarimova-blesnula-stroynymi-nozhkami-v-mini-yubke/