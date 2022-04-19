"Она меня забыла": Кайрат Нуртас прочитал грустные стихи о безответной любви (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный отечественный исполнитель Кайрат Нуртас прочитал стихи о безответной любви, подогрев интерес к своей личной жизни. Кроме того, он опубликовал новые снимки с прогулки по Алматы, фанаты оставили многочисленные комментарии под фото, передает NUR.KZ.

Накануне Кайрат Нуртас поделился фото с незнакомкой, которое взбудоражило Казнет. Тогда его поклонники начали строить догадки, кто-то предположил, что певец запечатлелся с женой, другие посчитали, что это не Жулдыз Абдукаримова, а третьи решили, что это кадр из нового клипа.

В этот раз Кайрат прочел грустное стихотворение. Видео он разместил в сторис Instagram.

"Мысли, мысли. Нет ни дня без них. Они бездонны. Она меня забыла, она заставила меня плакать. Мысли, мысли... Я не знаю ничего тяжелее вас, почему вы не даете мне покоя.

Она меня забыла, забыла обо мне. Бреду сквозь туман, как заблудившийся кулан, не приближайся ко мне, я раненый зверь.

Но смелое сердце не слушает меня, рассказывая о своей грусти лишь одинокой луне. Настанет ли день, когда снова надену кольцо Сулеймана", - прочитал он трогательные строки.

В ленте певца появилось фото с его вечерней прогулки по Алматы. Он поздравил всех постящихся со священным Рамазаном и пожелал, чтобы их молитвы были услышаны.

"Пожалуйста, не расставайтесь со своей супругой", "А где жена ваша?", "Кто скажет, что он отец четверых детей, красавчик", "Цени семью", "Было бы хорошо, если бы вы сошлись с женой", - прокомментировал пост подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965739-ona-menya-zabyla-kayrat-nurtas-prochital-grustnye-stihi-o-bezotvetnoy-lyubvi-video/