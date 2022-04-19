"Не налезает уже половина гардероба": набравшую вес Решетову стали принимать за беременную

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова пожаловалась, что за время пребывания в ОАЭ сильно набрала вес. По словам знаменитости, все принимают ее за беременную или за бразильянку из-за пышных форм, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram Решетова призналась, что окружающие уже принимают ее за беременную из-за лишнего веса.

"Я настолько поправилась, что все думают, что я в положении. А я просто нормальный человек, который расслабился и наслаждается жизнью без гастрономических ограничений. На меня не налезает уже половина моего гардероба, а за границей думают, что я из Бразилии из-за моих форм. Но честно, мне уже становится некомфортно", - заявила экс-возлюбленная рэпера Тимати.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

"Давайте готовить свое тело к лету вместе с моим онлайн-курсом", - написала Настя, однако затем добавила, что слова про курс - это просто шутка и она воздерживается от искушения начать проводить его.

"Но про то, что я жирная, это уже серьезно", - заверила модель.

Story Анастасии Решетовой. Скрин: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Решетова отправилась в ОАЭ, где посетила мечеть. Модель призналась, что давно мечтала попасть туда во время Рамадана.

Экс-возлюбленная Тимати также объяснила, почему перестала держать пост и кто обеспечивает ей безбедную жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965779-ne-nalezaet-uzhe-polovina-garderoba-nabravshuyu-ves-reshetovu-stali-prinimat-za-beremennuyu/