Решетова объяснила, почему перестала держать пост и кто дарит ей безбедную жизнь

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова, экс-возлюбленная рэпера Тимати, рассказала своим подписчикам, почему перестала держать пост в Рамадан. Кроме того, модель, комментируя сообщения фанатов, ответила на вопрос, кто ее содержит, передает NUR.KZ.

Решетова пообщалась с поклонниками в своем Instagram. Один из них спросил, держит ли она пост. Напомним, прошлым летом знаменитость рассказала, что стала мусульманкой.

"Я держала только первый день, а сейчас я в кровати с температурой. Мне приходится пить таблетки и много воды. В этом случает пост не держат", - ответила Настя, добавив грустный смайл.

Story Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Другой подписчик заявил Решетовой, что ей очень повезло, ведь девушку "теперь всю жизнь будут обеспечивать".

На это Анастасия написала, что такие комментарии ей поступают от людей, которые вообще не в курсе деталей ее жизни.

"Это смешно. Всю собственную жизнь я сама себя обеспечиваю. Для меня очень важна финансовая независимость, она дает мне счастье. Я сама покупала себе и машины, и недвижимость: в 23 года апартаменты в одном из самых крутых ЖК Москвы, машину Mercedes Гелендваген 4x4 за 17 миллионов рублей (стоимость на тот момент). Это же такой кайф, когда ты сама можешь себе позволить такие вещи. Поэтому я так стремилась строить бизнес и развивать его", - высказалась модель в интервью Telegram-каналу Aleko.

Решетова также добавила, что слухи про обеспечение ее бывшим возлюбленным, то есть рэпером Тимати, неправдивы.

"Часть расходов, связанная с ребенком, конечно, на нем. Я очень благодарна ему, что пока мы решаем вопрос с нашей недвижимостью и ждем конца ремонта, то временно живем в его апартаментах. Но на этом все", - заверила Настя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963464-reshetova-obyasnila-pochemu-perestala-derzhat-post-i-kto-darit-ey-bezbednuyu-zhizn/