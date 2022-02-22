"Невероятно красивая": Индира Едильбаева вызвала восторг фанатов новыми фото

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева опубликовала новые фотографии, отметив, что готовит для своих подписчиков много интересного. Поклонники рассыпались в комплиментах, передает NUR.KZ.

В настоящее время Индира находится в Москве. Певица отметила, что собирается вплотную заняться творчеством в текущем году.

"Хочу посвятить этот год своей музыке и эта мысль вдохновляет меня еще сильней. Поэтому оставайтесь на своих местах, будет интересно", - написала Индира в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фотографии, которые Индира опубликовала в соцсети, вызвали восторг фанатов. Они отметили, что артистка так же красива, как и талантлива.

"Индирочка, больших удач в твоем творчестве", "Вау", "А мы еще вместе сварим бомбу", "Горячая", "Индира, ты невероятно красивая", - гласят комментарии.

Две недели назад Индира представила новую песню "Рома и Рима", которая получила хорошие отзывы меломанов.

Для обложки трека Индира специально провела фотосессию.

"Что за красота, умноженная на бесконечность", "Идеальная", "Нежная, сексуальная, пленяющая", "Красивая и взгляд манящий. Думаю, ни один мужик не будет безразличен к такой нимфе. Успехов тебе, девочка!" - оценили кадры подписчики.

Напомним, в 2020 году Индира участвовала в шоу "Голос Украины", где поразила талантом и зрителей, и членов жюри. Она оказалась в команде певца и композитора Дана Балана и дошла до финала. А в январе прошлого года Дан Балан и Индира Едильбаева выпустили совместный клип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957271-neveroyatno-krasivaya-indira-edilbaeva-vyzvala-vostorg-fanatov-novymi-foto/