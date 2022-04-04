"Я пока не собираюсь": Индира Едильбаева ответила на вопрос о замужестве

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она отметила, что пока не собирается замуж. Артистка пообещала, что скоро порадует новыми песнями, передает NUR.KZ.

Одна из фанаток Индиры пожаловалась, что бывший возлюбленный наблюдает за ней в соцсетях. Оказалось, что у певицы происходит то же самое.

"У меня такая же история, бывший смотрит мою инсту и его супруга тоже. Если им интересно наблюдать за моей жизнью, то это круто. Понятно же, что я не все выставляю. На то я и публичная личность. А если вам не нравится, заблокируйте", - ответила певица.

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Заботливые подписчики желают Индире семейного счастья. Однако сама артистка призналась, что не торопится под венец.

"После моего сторис, все начали выдавать меня замуж или предлагать выйти замуж. Спасибо вам за заботу, я пока не собираюсь", - заявила она.

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Фанаты отмечают, что Индира очень красивая девушка. Высоко оценивают они и ее стиль. Один из последних сценических костюмов просто поразил ее поклонников.

"Супер, круто и костюм классный", "Ну честно говоря, ты настолько красива, что эротическая фотосессия не выглядела бы пошло, а только подчеркнула бы твою сногсшибательность", "Прелестный наряд", - отметили они.

Артистка отметила, что работает над новыми песнями, которыми скоро порадует зрителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963326-ya-poka-ne-sobirayus-indira-edilbaeva-otvetila-na-vopros-o-zamuzhestve/