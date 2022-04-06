"Вау, вот это роскошная леди!": Водонаева поразила фанатов непривычным имиджем

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, писательница и блогер Алена Водонаева показала фанатам, как выглядела ранее с другим цветом волос. Верные поклонники отметили, что жгучая красавица хороша в любом образе, передает NUR.KZ.

Алена опубликовала в соцсети архивное фото, на котором она со светлыми локонами.

"Вчера спрашивали в директе, была ли я блондинкой. Была пару раз в жизни. Оба раза сильно влюблялась в те периоды. Один раз аж сын родился впоследствии", - написала она в Instagram.

Подписчики растерялись и не смогли сойтись во мнении, какой цвет волос больше подходит Алене. Экс-участница "Дома-2", на их взгляд, выглядит хорошо в любом образе.

"Как идет такой цвет!", "Красивая девушка", "Надо еще дочку", "Алена, что ты делаешь с подбородком? Роскошный!", "Вам очень сильно идет блонд, хотя и черный тоже", "Брюнеткой больше идет", "Необычно, но все равно классная", "На цыганку похожа из фильма про Будулая", "Красоточка, тебе все можно", "Темненькой лучше", "Вау, вот это роскошная леди!", "Очень идет, надо было в блондинку краситься", - заключили они.

Ранее Водонаева поделилась фотографией десятилетней давности. Также теледива, принявшая участие в шоу "Звезды в Африке", ужаснула фанатов ожерельем из мадагаскарских тараканов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963730-vau-vot-eto-roskoshnaya-ledi-vodonaeva-porazila-fanatov-neprivychnym-imidzhem/