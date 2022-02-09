"Неужели не страшно?": Алена Водонаева ужаснула фанатов ожерельем из огромных тараканов

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, журналистка и блогер Алена Водонаева шокировала своих фанатов, примерив колье из мадагаскарских тараканов. Она отметила, что принимает участие в съемках нового сезона шоу "Звезды в Африке", передает NUR.KZ.

Накануне Алена Водонаева сообщила о скором старте второго сезона проекта "Звезды в Африке" на "ТНТ", в котором принимает участие.

А после теледива удивила подписчиков, примерив ожерелье и кольцо из гигантских тараканов. Как известно, мадагаскарские тараканы - крупнейшие в мире, их длина достигает девяти сантиметров.

Шокированные подписчики оставили свои отзывы.

"А все говорят, что тараканы только в голове", "Уф! Обязательно буду смотреть передачу", "Это будет самый жаркий сезон", "Алена, а завтра что? Сумочка из свежепойманного крокодила?", "Они будто дрессированные, так смирно сидят", "Алена, неужели не страшно? Такие огромные", "Аа, какая жесть! Сколько смелости и силы духа", "Неплохое колье из моих страхов", - написали они.

Алена Водонаева. Кадр из видео: instagram.com/alenavodonaeva

Но не промолчали и критики, которым демонстрация необычного ожерелья не понравилась.

"Алена напоминает мне злую тетку из фильма "101 далматинец", "У Бузовой в шоу снимаешься?", "Вызывающе и пошло", "Пугает, ведьма какая-то", - отметили они.

Ранее Алена Водонаева взволновала Сеть обольстительными кадрами. Она также блеснула пышной грудью в платье с тугим корсетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955277-neuzheli-ne-strashno-alena-vodonaeva-uzhasnula-fanatov-ozherelem-iz-ogromnyh-tarakanov/